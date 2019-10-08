الأولى

كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن استجابة السلطات القبرصية لطلب الكويت رفع منع السفر عن المواطنين الكويتيين المتهمين بالتعدي على بريطانيين في احد فنادق قبرص مؤكدا انه تمت تسوية القضية بشكل نهائي بتوثيق التنازل الرسمي ومن ثم اسقاط القضية.

وقال في تصريح لـالنهار امس: تم تسليم جوازات السفر لهم ورفع منع السفر عنهم، وجار الترتيب لعودتهم الى البلاد اليوم.

واضاف: ان ذلك جاء نتيجة التحركات التي اجرتها الخارجية واهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونظيره القبرصي بحل المشكلة.

يذكر ان الجانبين توصلا الى تسوية وان النائب العام القبرصي وقَّع على رفع الحظر على المواطنين الكويتيين التسعة الذين لن يعودوا الى قبرص مرة أخرى