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نفذت هيئة القوى العاملة حملة تفتيشية على المساكن العمالية في جليب الشيوخ، ورصدت 31 موقعا لا يصلح للسكن الآدمي تستخدمها شركات متعاقدة مع جهات حكومية، إلى جانب مجموعة من التعديات والمخالفات على المحال التجارية والاسواق العشوائية.

نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة إيمان الأنصاري قالت على هامش الجولة، إن الهدف منها هو التأكد من مطابقة مساكن العمال للمعايير الدولية. وأضافت أن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تبدأ بالإنذار الأول وبعدها يتم وقف الرخص واغلاق ملف الشركات المخالفة ولاسيما المرتبطة بالعقود الحكومية.

وبينت أن تقريرا نهائيا سيتم اصداره الاسبوع الحالي يشمل ملاحظات حول الاسقف ودورات المياه والارضيات والسكن بشكل عام وعدم تناسبه مع الشروط الخاصة بسكن العمالة الوافدين.