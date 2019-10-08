الأولى

شكلت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لجنة لمتابعة أصحاب تراخيص المحلات المغلقة بهدف الحد من تجارة الاقامات ومن ظاهرة تسجيل عمال على تراخيص لا تزاول نشاطها. وقالت ان لهذا اثارا سلبية على التركيبة السكانية، وهو يعد من حالات الاتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

واشارت الى انه يمكن للجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ الاجراءات التي تقع ضمن اختصاصاتها، فضلا عن اتخاذ الاجراءات التي حددتها أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية اذا ترك صاحب العمل مقره مغلقا ستة أشهر متتالية من دون ممارسة النشاط الممنوح له الترخيص.

وأضافت العقيل أن اللجنة تضم في عضويتها 5 من الجهات الحكومية هي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

من جانب آخر، دعت العقيل أصحاب تراخيص المحلات المغلقة الى المسارعة بتعديل أوضاعهم تجنبا للاجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في شأنهم في حالة رصد أي مخالفات، وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.