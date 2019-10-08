الأولى

منحت اللجنة التشريعية البرلمانية مجلس الامة حق اسقاط عضوية اي نائب في حالة صدور حكم قضائي بات ضده من دون التصويت على الاسقاط. وكانت اللجنة انهت امس مناقشة قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة، واضافت نصا جديدا الى المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس يجيز للنواب هذا الحق.

وكشف مصدر برلماني لـالنهار ان اللجنة لم تأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في الصيغة النهائية للقانون، ولذلك قد تدخل في مواجهة مع السلطة القضائية الامر الذي قد يستدعي الى رفض الحكومة لصيغة القانون الحالية. واضاف ان رسوم رفع الدعوى على القضاة لا تتعدى 200 دينار وهذا يعطي الفرصة للتمادي في رفع القضايا ولذلك يجب رفع تلك الرسوم الى اكثر من الفي دينار.

وتابع المصدر ان القانون يمنح حق رفع اكثر من قضية على القاضي الواحد وهذا يؤثر سلبا على القضاة وعلى طريقة العمل، بل ربما يلجأ البعض للابتزاز السياسي من خلاله اذا كانت القضية المنظورة بحق احد السياسيين. واكد المصدر ان القانون لن يمر من مجلس الامة ما لم يتم التوافق بشأنه مع السلطة القضائية وليس مع وزارة العدل. بدوره قال رئيس اللجنة خالد الشطي ان اللجنة وافقت على قانون مخاصمة القضاء واعضاء النيابة العامة، لافتا الى ان حزمة القوانين التي يتم نظرها تنص على ان تقام الدعوى ضد القاضي او اعضاء النيابه العامة في حالات معينة تتمثل في الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة. وأفاد بان هناك احكاما تفصيلية تكفل للمدعي حقه

كما تكفل للقضاة حقوقهم اذا وجدوا ان بعض الدعاوى كيدية، مشيرا الى ان تفاصيل هذه الامور ستكون بعد اعداد التقرير بشكل اكبر واشمل.

وقال: بعد صدور حكم بعدم دستورية الماده 16 في اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اسقاط عضوية النواب وجد فراغ تشريعي دعا اللجنة الى الاتفاق على الا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره، على ان يكون التصويت مناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل جلسة التصويت سرية.

وزاد: الاضافة التي تمت تستثني من ذلك ان يعلن المجلس سقوط العضوية من دون تصويت اذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية انه فقد شرطا من شروط العضوية ففي هذه الحالة تسقط العضوية دون تصويت من المجلس.