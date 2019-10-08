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عواصم - الوكالات: سحبت الولايات المتحدة صباح امس قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سورية ليفح الطريق امام غزوا تركيا تحت عنوان محاربة الأكراد قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه سيبدأ دون انذار في موقف اعتبرته قوات سورية الديموقراطية طعنة في الظهر وبرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترك الاطراف الضالعة في النزاع تحل الوضع بنفسها... (طالع ص18).

وقالت قيادة قوات سورية الديموقراطية قسد في بيان امس انه رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب اي تصعيد عسكري مع تركيا، الا ان القواتالأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا.

وكتب المتحدث باسم هذه القوات مصطفى بالي على تويتر لا نتوقع من الأميركيين حماية شمال شرق سورية. لكنهم مدينون للناس هنا بتفسير حول اتفاق الآلية الأمنية (الحدودية) وتدمير التحصينات وفشل الولايات المتحدة في الايفاء بتعهداتها.

واعتبر ان قرار واشنطن على وشك ان يدمّر الثقة والتعاون.

واثر اتصال هاتفي بين اردوغان ونظيره الأميركي اعلن البيت الأبيض ليل الأحد الاثنين انه قريباً، ستمضي تركيا قدماً في عمليتها التي خططت لها طويلاً في شمال سورية.

\وأكد ان القوات المسلحة الأميركية لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة عند الحدود مع تركيا.

وسحبت القوات الأميركية عناصرها، من رأس العين وتل ابيض وهي منطقة ذات غالبية عربية على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي تقطنها غالبية كردية.

وفسر ترامب قراره في سلسلة تغريدات طويلة قال فيها انه على تركيا وأوروبا وسورية وايران والعراق وروسيا والاكراد الآن حل الوضع وفي اشارة الى مشاركة قسد في الحرب على تنظيم داعش اضاف ترامب لقد قاتل الأكراد معنا لكنهم تلقوا الكثير من المال والمعدات للقيام بذلك.

انهم يقاتلون تركيا منذ عقود، وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الاوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة والتي لا تنتهي، والكثير منها قبلية، وأن نعيد جنودنا الى البلاد.

من جهته كتب وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو على تويتر امس نحن عازمون على حماية امننا عبر تطهير هذه المنطقة من الارهابيين. وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد ارهابيين.

وبحسب البيت الأبيض، فان تركيا ستكون المسؤولة الآن عن جميع مقاتلي تنظيم داعش الذين احتجزوا في العامين الماضيين غداة هزيمة التنظيم الارهابي التكفيري.

الى ذلك، ذكر مصدر سوري مسؤول في حديث بالموقف السوري حول التهديدات التركية بدخول شمال سورية، مؤكدا ان اي عملية داخل الاراضي السورية تعتبر عدوانا على سورية ومن حق السوريين الدفاع عن ارضهم بجميع الوسائل المتاحة.

واوضح المصدر في حديث لموقع النشرة الاخباري الالكتروني اللبناني ان دمشق فتحت الباب امام المجموعات المسلحة في الحسكة لتلافي التدخلات التركية لكن تلك المجموعات وبدعم اميركي رفضت كل المبادرات.

وأكد المصدر ان دمشق سيكون لها موقف رسمي في حال اقدم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان على الاعتداء على الاراضي السورية.