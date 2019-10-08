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بغداد الوكالات: كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، امس أن الاخير سيطلق حزمة اصلاحات جديدة اليوم فيما اقرت الحكومة العراقية بحدوث «استخدام مفرط للقوة» ضد المتظاهرين وتعهدت بمحاسبة المتسببين بسقوط الضحايا خلال المظاهرات.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية على موقعها الالكتروني امس عن مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لم تكشف هويته القول ان «عبد المهدي حضر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين»، مبيناً أن «هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع».

في غضون ذلك قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان امس ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اكد لعبد المهدي في اتصال هاتفي دعم واشنطن لجهود الحكومة العراقية لتعزيز الأمن.

وقال البيان ان رئيس الوزراء العراقي اكد عودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وسيطرة القوات الأمنية واعادة الاستقرار وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الاصلاحات والاجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

من جهة ثانية دعا عبد المهدي امس الى فتح تحقيق مع عدد من ضباط الجيش بتهمة الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان عبد المهدي طالب كذلك بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد وارسال قوات الشرطة الاتحادية بدلا منها.

ووجه بتشكيل مجالس تحقيقية مع الضباط والآمرين حول الاحداث الدامية مشددا على ان اي استخدام مفرط للقوة مع المواطنين غير مسموح به.