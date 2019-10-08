الأولى

اعلنت «شركة الوطني للاستثمار» ان نسبة تغطية الطرح لاسهم «شركة شمال الزور الاولى» بلغت 17 في المئة منذ فتح باب الاكتتاب في مطلع الشهر وحتى 6 أكتوبر الحالي. واوضحت الشركة أن عدد المكتتبين بلغ 24 الف مواطن وذلك بمعدل 167 مكتتباً في الساعة الواحدة وذلك وفق بيان للشركة نشرته « كونا « أمس. وقد أطلقت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملية الاكتتاب في اسهم شركة شمال الزور الاولى التي تستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وتعد «شمال الزور الأولى» أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص استثمارية للمواطنين كما يعد اداة من ادوات تمكين القطاع الخاص لتولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وبمجرد إتمام عملية الاكتتاب فان نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من اسهم شركة شمال الزور الاولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين اما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتمتلك الحكومة الكويتية نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة في حين يمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة تحالف شركات من القطاع الخاص.