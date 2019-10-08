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اوصت لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي امس الاثنين بالنظر في مقترح انشاء مراكز لتجميع النفايات سعيا الى التقليل من التلوث البيئي.

وقالت رئيسة اللجنة مها البغلي عقب ورشة عمل بعنوان (مناقشة استراتيجية وطنية لتطوير ادارة النفايات ودعم صناعة إعادة التدوير) ان مسؤولية المجلس في هذا الصدد تتمثل في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الاهداف المشتركة، موضحة ان اللجنة اوصت بمخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا مفوضة بادارة ملف النفايات، وإشراك القطاع الخاص في تدويرها وفي الحملات التوعوية الخاصة باهمية هذا التدوير.

وذكرت ان اللجنة ناقشت حجم صناعة اعادة التدوير في الكويت والعوائق التي تواجه نمو هذا القطاع وتحديات صناعة اعادة التدوير ومناقشة القصور التنظيمي والتشريعي لادارة النفايات.

واشارت البغلي الى ان اللجنة ناقشت كذلك انواع النفايات ومنها النفايات المنزلية الصلبة والانشائية بالاضافة الى النفايات الصناعية والتجارية ونفايات اخرى كالزيوت التي تعتبر غير منظمة وبعيدة عن الرقابة مما يسبب تلوثا بيئيا خطرا على الامن والسلامة.

وتابعت ان اللجنة استعرضت النفايات الكهربائية حيث لا يوجد تنظيم ولا رخص لهذا النشاط، كما استعرضت دور الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في تنظيم ودعم اعادة التدوير.