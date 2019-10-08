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تمكن رجال جمارك الكويت وتحديدا رجال ميناء الدوحة امس من احباط محاولة 6 إيرانيين تهريب نحو 300 كيلو حشيش داخل لنج قادم من ايران.

وانتقل الى جمرك الدوحة لمتابعة الضبطية مدير عام الجمارك جمال الجلاوي ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل الصباح.

وفي تصريح صحافي ذكر الجلاوي ان الادارة العامة للجمارك حريصة على حماية شبابنا من المواد المخدرة، مؤكدا ان التصدي لعمليات تهريبها عبر مختلف المنافذ على رأس الاولويات.

وقال: هناك توجيهات لجميع المنافذ باعتماد التكنولوجيا للتصدي لجرائم تهريب المخدرات، لافتا الى ان الجمارك تولي قضية المخدرات اهتماما بالغا، وحريصة على تجفيف منابعها.

على صعيد ذات صلة اكد نائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله ان رجال الجمارك سيظلون السد المنيع امام جميع محاولات تهريب المواد المخدرة، مثمنا يقظة وحرص رجال المنافذ ووقوفهم بالمرصاد امام تجار السموم.

من جهته، اوضح مدير ادارة الرقابة والتفتيش في ميناء الدوحة مشعل الجريد في تصريح صحافي ان رجال الميناء اشتبهوا في لنج وصل الى الميناء يوم 29 سبتمبر الماضي من ايران وغادر في اليوم التالي ليتم اخطار نائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله المبارك الذي وجه بمتابعة اللنج بالتنسيق مع خفر السواحل.

واستطرد: تم التواصل مع رجال الادارة العامة لخفر السواحل وما ان وصل اللنج امس وحتى توجه فريق من رجال ميناء الدوحة وسحبوا اللنج وافرغوا محتوياته وهي عبارة عن بصل ورقي وتم اكتشاف وجود مخدرات تزن نحو 300 كيلوغرام اسفل حمولة اللنج.

