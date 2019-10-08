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فاز الأميركيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر رادلكيف بجائزة نوبل للطب، بعد نجاحهم في اكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وبدأ موسم جوائز نوبل، أمس بالاعلان عن الفائز بجائزة نوبل للطب، على أن يتم الاعلان عن باقي الجوائز في الأيام المقبلة.

ويشكل الاعلان عن جائزة نوبل للطب بداية موسم جوائز نوبل، حيث من المقرر أن يتم منح جائزتا نوبل للآداب الخميس عن موسمي 2018 و2019 بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي لطخت سمعة الأكاديمية السويدية.

وسيتم الاعلان اليوم عن جائزة نوبل للفيزياء وتليها نوبل للكيمياء غدا، ثم الآداب الخميس، فجائزة نوبل للاقتصاد الاثنين المقبل.

وستمنح جائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر، حيث تعتبر الناشطة السويدية المراهقة في مجال البيئة غريتا تونبرغ، التي تقف وراء حركة «فرايديز فور فيوتشر» الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذا العام، بينما استبعد مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو هنريك أوردال فوزها، مشيرا الى صغر سنها والى أن الرابط بين الاحترار المناخي والنزاعات المسلحة غير مثبت بعد.

يشار الى أن أصغر الفائزين بجائزة نوبل للسلام هي الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وهي في سن السابعة عشرة. وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 9 ملايين كرون (908 آلاف دولار).

