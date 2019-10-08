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اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة قامت ببيع طفلتها لأسرة مقابل «سيارة».

ووفقا لتقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية، فقد قامت أليس تود (45 عاما) بالتخلي عن ابنتها ذات العامين مقابل سيارة «بلايموث ليزر» طراز العام 1992، التي يملكها كل من تينا تشافيز (47 عاما) وفيسينو ميندوزا (53 عاما).

وفي يوليو الماضي، أدخلت الطفلة الرضيعة الى المستشفى لمعاناتها من اصابات، الأمر الذي دفع المستشفى الى فتح تحقيق في اصابتها.

ووفقا لموقع صحيفة «ليكسينغتون ذي ديسباتش»، قالت تشافيز للمحققين، في البداية، انها والدة الطفلة، ثم غيرت قصتها وزعمت أنها والدة الطفلة بالتبني، لكنها لم تتمكن من اثبات صلتها بالرضيعة. وتم وضع الطفلة الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة، وفي الأثناء شرعت السلطات بالتحقيق، وتبين من خلالها أن الأم البيولوجية للطفلة هي تود. وقالت السلطات، في مقاطعة ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية، ان تود بدلت الطفلة بالسيارة. وتم اعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت السلطات اليهم تهمة القيام بعملية بيع أو شراء أو تبادل غير قانونية لقاصر. وحكم عليهم بالسجن بكفالة تصل الى 50 ألف دولار، ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة في الحادي والعشرين من أكتوبر.

