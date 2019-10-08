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عندما وصل الى مطار أبوظبي الدولي وقدم جواز سفره الى الموظف المسؤول عند الجوازات، ربما لم يدر بخلد الموظف حينها أنه يقف أمام رجل يزيد عمره على قرن وعقدين من الزمان.

لكن الواقع، بحسب ما كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الامارات، أن زائرا هنديا وصل الى مطار أبوظبي الدولي مؤخرا، قادما من منطقة «فاراناسي» في الهند، ويبلغ من العمر 124 عاما.

وأثار هذا الرجل المعمر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه من ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة «الامارات اليوم» عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله ان موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى الدلال في الوقت ذاته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا ادخال بياناته.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في الهيئة أن موظفي الجوازات رحبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة، لافتا الى أن سوامي غادر الدولة بعد انتهاء اجازته.

