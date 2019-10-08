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تحيي المطربة الأميركية، ماريا كاري، حفلا غنائيا مجانيا في دبي. ويقام الحفل احتفاء بالعد التنازلي لموعد معرض «اكسبو دبي 2020»، يوم 20 أكتوبر الحالي، في الساعة 20:20، أي قبل 365 يوما حتى موعد افتتاح المعرض العالمي الضخم. وسيقام الحفل الكبير قرب برج خليفة في داون تاون دبي، وسيشارك في الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل المطرب الاماراتي، حسين الجسمي، ودي دي بليس وخليفة وعبري وفاند راديوس. وسيشهد الحضور مجموعة من الألعاب النارية وعروض الأضواء على برج خليفة. يشار الى أنه سبق لماريا كاري أن أحيت حفلا في دبي، في 2017، وكذلك في عام 2004.