الاخيرة

افتتح في العاصمة النمساوية فيينا، متحف فريد من نوعه، مخصص فقط لـ«السيلفي» والصور الذاتية. ويتيح المتحف الجديد الفرصة لزائريه، التقاط صور ذاتية بخلفيات مبتكرة وزاهية. ويعرف المتحف عن نفسه بأنه أول متحف على الاطلاق «مصنوع لانستغرام» وبدون فلاتر، اذ يضم 24 تركيبا فنيا تفاعليا لا يتطلب أي منها استخدام أي فلتر للصور عند تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي. وعبر موقعه على الانترنت، كتب المتحف: «نرى، نعيش، نشعر، نشم، ونتذوق. نلتقط صورا»، مضيفا أنه يشجع الزوار على «أن يكونوا جزءا من الفن». وتم بالفعل نشر صور لبعض هذه التركيبات الفنية على صفحة الشركة على انستغرام، حيث ظهرت بشكل زاه وملون. تبلغ كلفة الدخول للمتحف حوالي 15 يورو للشخص الواحد، وتتيح التذكرة التجول والتقاط الصور لمدة 90 دقيقة.