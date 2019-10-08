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طرحت شركة «غوغل» الأميركية تحديثا جديدا تجعل مستخدم الانترنت «خفيا» بصورة كاملة عن الجميع. وأوضح موقع «ذا ديلي دوت» التقني المتخصص أن التحديث الجديد، سيوفر للمرة الأولى التصفح الخفي لتطبيق «غوغل مابس» (خرائط غوغل). وسيوفر ذلك التصفح الخفي لمستخدمي «خرائط غوغل» المزيد من الخصوصية والحماية من امكانية الوصول الى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية.

وأصبح ذلك التحديث على «غوغل مابس» متاحا على نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو اس».

ويأتي ذلك التحديث ضمن خطوات «غوغل» من أجل حماية خصوصية المستخدمين، التي دشنتها مطلع العام الحالي، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر «يوتيوب».

