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الوفيات


مريم سلطان فيروز محمد 67 عاما، شيعت، بنيد القار، حسينية علي الموسوي، ت: 99897521، 50001412.
بحرية حسن العنزي، أرملة علي شامخ العنزي 84 عاما، شيعت، الفحيحيل، ديوان
الشامخ، ق 1، ش 4، م 110، ت: 99024605، 99033352.
رجعة شنوف مرزوق الشعلان، أرملة محمد الحصبان 83 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55231177، النساء: الاندلس، ق 5، ش 1، م 60، ت: 60770096.
عمر سليمان العبدالكريم 78 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 1، شارع نصف اليوسف، ج 15، م 8، ت: 67777726، النساء: قرطبة، ق 4، ش 1، ج 5، م 43، ت: 67088999.
غلوم علي محمد جمعة اشكناني 86 عاما، شيع، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 99452794، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 2، ش 23، م 10، عصرا فقط.
عامر غلوم حسن قبازرد 61 عاما، شيع، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة، ت: 66067000، النساء: الجابرية، ق 5، شارع عبدالله دشتي، م 50، بعد العصر فقط، ت: 99375353.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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