آراء

شهد العراق مظاهرات شعبية تطالب الحكومة بوقف الفساد المالي والادراي، وتسيد المشهد صور ومقاطع فيديو للنار والدم والفوضى، مطالبة بتنحي الحكومة وإصلاح الفساد، والتخلي عن بعض المبادئ او بالطرف الاخر المصالح الحزبية والشخصية.

العراق، الدولة التي بها مختلف الأعراق والايدلوجيات والمذاهب والديانات، وبها المصادر المالية التي تمتاز بها عن غيرها من الدول، يستمد قوته من هذا الاختلاف والمصادر، فلذلك يكون محط انظار الدول المستكبرة والطامعة والمعادية والتي تأخذ بعين المخرب للاستقرار، وقد كشفت المصادر الاستخباراتية في القنوات الإعلامية عن وجود بعض العملاء والمحرضين بين المتظاهرين، وكذلك مخطط اغتيال المرجعية في النجف الاشرف، وكيفية حرق مقرات الأحزاب السياسية لمجموعة وترك الأخرى، كلها تدل على وجود أياد خفية تلعب وتوجه المشهد السياسي في العراق، وهذا ما كشفه الكثير لاحقاً من الشعب العراقي.

وفي نفس الوقت يرى العراقيون الشرفاء وقع الظلم الحكومي عليهم، ودرجة فساده الكبير في الجانب المالي والإداري هو خلل ومشكلة لا يمكن السكوت عنها، فلذلك هم يعيشون بحالة الصُلب الذي يكون بين المطرقة والسندان، مطرقة المخطط الاستكباري للعراق، وسندان الوطنية ومحاربة الفساد، فلذلك تراجع الكثير من أبناء الشعب عن التظاهر في هذه الفترة الحرجة التي عادة ما يستقبلون بها زوار الامام الحسين عليه السلام في ذكرى أربعين استشهاده، ليصبر هذا الشعب الوفي على أذى حكومته «كما يراها» ليحافظ على استقرار بلاده في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها المنطقة وبلاده تحديداً، وتفويت الفرصة على الحاقدين والطامعين بالعراق.

