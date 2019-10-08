آراء

يقال وكما سمعنا ونسمع هذه الأيام وما سبقها من أيام عن وجود طاقة في الانسان وإما تكون هذه الطاقة ايجابية أو سلبية وبتنا نرى أناسا يقولون فلان تعبني بطاقتة السلبية وفلان كله طاقة ايجابية ومع البحث عن هذه الطاقة وجدنا، يسمى بعلم الطاقة وأن البعض يقول إنه أمر وهمي ودجل لا حقيقة له في الوجود وما هو إلا خرافات من بعض الديانات الوثنية القديمة وغطاء باسم العلم على الجهل والباطل والإلحاد وهناك البعض الآخر يقول أنه لا يتعارض مع الأديان السماوية لأن الله خلق في الكون طاقة عظيمة تسمى (الطاقة الكونية) وتنقسم إلى طاقة إيجابية موجودة في الرحمة والحب والأمن والسلام وطاقة سلبية موجودة في الكراهية والحروب ولهذه الطاقة الكونية تأثير كبير على مختلف جوانب حياة الإنسان الروحانية والصحية والنفسية والعاطفية وهي طاقة كامنة داخل الإنسان وهي القوة المؤثرة والمحركة له وهذا العلم لا يضر الإنسان بشيء ولا يعارض الدين لأنه يسعى إلى تحقيق التوازن النفسي والروحي والعقلي للإنسان، وهنا نقول كل مواطن حر بتفكيره من حيث قناعاته حول الرأيين عما يسمى بعلم الطاقة، ولكن المهم عندي بهذا المقال هو حال المواطن الكويتي البسيط وما هي الطاقة التي يجب أن يكون عليها في هذا الوطن الغالي إن عرضنا بعض الأمور وليس كلها التي تخصه وتمسه وبسببها نقدر أن نقول إن الكويتي صاحب طاقة ايجابية أو طاقة سلبية، وخلونا نشوف المواطن الكويتي البسيط صاحب اي نوع من الطاقتين المذكورتين.

مواطن كويتي وأرضه ووطنه الكويت - طاقة ايجابية.

أداء الحكومة الرشيدة ووصولها لإرضاء المواطن - طاقة سلبية.

الفساد والفاسدون الذين نسمع عنه وعنهم - طاقة سلبية.

حال الرقابة والتشريع من قبل نواب الأمة الكرام للمواطن - طاقة سلبية.

الوضع الاقتصادي بالبلاد بما يخص حياة المواطن - طاقة سلبية.

الغلاء المستمر والدائم للسلع مع غياب الأجهزة الرقابية - طاقة سلبية.

الازدحام بالطرقات واستنزاف وقت المواطن بالطرقات - طاقة سلبية.

وضع وحال الشوارع بالبلاد وإتلافها لأملاك المواطن - طاقة سلبية.

الوضع السياسي الإقليمي والعالمي - طاقة سلبية.

عدم زيادة الرواتب للمواطنين لأكثر من عقد ونصف من الزمان - طاقة سلبية.

التصريحات الإعلامية للنواب وبعض المسؤولين بالحكومة - طاقة سلبية.

التردي العام في مستوى التعليم وانتشار آفة الدروس الخصوصية - طاقة سلبية.

الهبوط الحاد بالأمور الصحية والعلاج الخطأ - طاقة سلبية.

الخلل الكبير والمعيب بالتركيبة السكانية - طاقة سلبية.

طابور الانتظار الطويل لتوظيف الشباب الكويتي - طاقة سلبية.

حال المواطن مع السكن الحكومي والارتفاع المستمر بالإيجارات - طاقة سلبية.

إهمال وضع المواطنة الكويتية العزباء والمطلقة والأرملة من دون ذرية - طاقة سلبية.

توزيع ومنح المزارع والجواخير والشاليهات للبعض القليل من المواطنين - طاقة سلبية.

غلاء أسعار الأراضي السكنية بصورة مستمرة - طاقة سلبية.

انتظار المترو وخط السكة الحديد - طاقة سلبية.

الوافد الكريم بات أهم من المواطن لدى المسؤولين - طاقة سلبية.

سيطرة بعض الجاليات الوافدة على الأمن الغذائي الكويتي - طاقة سلبية.

القروض والمعسرين والمتعثرين من المواطنين - طاقة سلبية.

استمرار إصدار رخص القيادة لكل وافد بمناسبة ومن غير مناسبة - طاقة سلبية.

الروتين الحكومي لإنجاز المعاملات الاعتيادية - طاقة سلبية.

البرشوت في توزيع المناصب القيادية - طاقة سلبية.

فرض الواسطة كونها واقع حال - طاقة سلبية.

استمرار اخقاقات الرياضة الكويتية بعد عودة الكويت للمحافل الدولية الرياضية - طاقة سلبية.

صراع الأقطاب والتيارات فيما بينهم على حساب المواطن - طاقة سلبية.

حال وأداء بلدية الكويت ووزارة الاشغال

- طاقة سلبية.

وهنا أبي اختم المقال بأسرع وقت لأني أصبت بحاله من الإحباط العام لكوني كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة من كثرة السلبيات التي ذكرتها والكثير منها لم اذكرها وبدأت أشعر أن السلبية باتت تشع مني مثل شعاع الشمس فترة الظهيرة بالكويت نهاية الشهر الـ7 وباتت طاقتي بهذا المقال سلبية وهالاتي المحيطة في جسمي باتت كلها سلبيات، وعقب كل هذه السلبيات تبون المواطن الكويتي يعرف أو يتمتع بطاقة ايجابية؟ خير ان شاء الله الشق عود والسلبيات أصبحت حالة يومية يعيشها المواطن الكويتي والحمد لله، وهذي الكويت صلي على النبي وما بقى سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل ضرر وسوء ويبدل حال طاقتنا من سلبية مزمنة لايجابية متجددة ومستمرة ويا كويت عزك عزنا، ولا يصح إلا الصحيح .

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مواطن خبل يسأل: شنو رأي النواب والمسؤولين بانتشار الطاقة السلبية بين المواطنين؟ الجواب رأيهم يتلخص بهذا المثل العراقي (الغني يغنون إله والفقير يبجون إله) وأنت يا مواطن أركد بس عاد.

