آراء

اللغة العربية أجمل لغات العالم على الاطلاق رغم انها ثالث أصعب لغة في العالم فهي لغة القرآن الكريم لغة جميلة جدا ورائعة، فخامة عالية في كلماتها ومفرداتها متشعبة ولها أكثر من فرع، منذ ان تعلمنا اللغة العربية الجميلة في المدارس على يد معلمين متميزين ومتمكنين منها وعلمونا كيف نحب لغتنا وأعطونا أفضل ما عندهم وكانوا مدرسين رائعين، ولكن الان وبعد الغزو مباشرة ظهر لنا جيل لا يعرف الكتابة ولا كيف يفرق بين حروفها، فالتاء المربوطة يكتبها تاء مفتوحة والألف بآخر الجملة يكتبها ياء مكسورة، جيل لا يفهم ما يكتب وان كتب فانه يكتب طلاسم لا اعرف كيف ان المدرسين يقرؤون ما يكتبون مع الاخطاء الاملائية الشائعة كل هذا يقع أولا على عاتق المدرس الذي يدرس الأطفال منذ الصغر ومدى قدرته على ايصال المعلومة فإن كان ماهراً فان الأطفال يتعلمون منه بكل سهولة ويأخذون منه المعلومات الصحيحة في اللغة العربية وان كان غير متمكن من مادته ايضا فهو من يقع في اخطاء املائية ولا يعرف الصح من الخطأ فيعلم الأطفال حسب فهمه للمادة والاحرف وكتابتها، لهذا ظهر لنا جيل فاشل في اللغة العربية هذا الفشل أولا وأخيرا يقع على عاتق وزارة التربية والوزراء الذين تولوا حقيبتها بعد الغزو ولم يهتموا بالتعليم كما كان سابقا فظهر هذا الجيل الذي ليس لديه ثقافة، جيل يهتم بأتفه الأمور ولا يفكر بالدراسة والتعليم، هذا الجيل الذي لا يعرف ان يكتب تعبيرا انشائيا ولا يعرف ان يكتب جملة من سطر واحد دون اخطاء إملائية ولا يفرق بين الاحرف المتشابهة لا اعلم كيف نجح الا اذا كانت المدرسة متساهلة مع هذه الاخطاء اللغوية هي اخطاء فادحة تمر علينا في كل مكان، سابقا كانت وزارة التربية توزع كراسات للخط تعلم الطالب كيف يكتب على الخط وتعمل على تحسين الخطوط مثل كراسات خط النسخ والرقعة فلماذا لا توزع الان على الطلبة وفي كل المراحل وليس الابتدائية فقط تخرجنا وخطوطنا جميلة وبلا اخطاء املائية بفضل هذه الكراسات مع تنظيم مسابقات للخط سواء على مستوى مدارس الكويت او في الفصل، والمدرس يقوم بتشجيع الطالب ويعطيه جائزة عبارة عن علبة اقلام وكراسة خط او علبة شوكولاته.

نرجو من وزارة التربية ارجاع كراسات الخط والاهتمام باللغة العربية وان تتعاقد مع مدرسين اكفاء من الدول التي تشتهتر بقوة اللغة العربية لديها مثل دول الشام لانهم ممتازون في اللغة العربية كما نرجو الاهتمام بهذا الموضوع من قبل وزارة التربية وان نهتم بالجيل القادم حتى لا يقع في نفس الخطأ.

شكرا لكل معلم ومعلمة ساعدونا وعلمونا منذ نعومة أظافرنا وحتى الان ومازلنا نتعلم منهم شكرا لهؤلاء المجاهدين في سبيل تعليمنا .

