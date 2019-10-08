عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: بدأت الولايات المتحدة صباح امس سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سورية، ما يفتح الطريق امام تنفيذ انقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. بينما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الهجوم قد يبدأ في «أي ليلة وبدون سابق انذار».

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي «هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (الى سورية) في اي ليلة بدون سابق انذار. من غير الوارد على الاطلاق بالنسبة لنا التغاضي لفترة اطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الارهابية». وأعلن ان لقاء مع ترامب، اثير عقده خلال المحادثة الهاتفية، «من المحتمل جداً ان يعقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل في واشنطن». وبرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس قرار سحب جنوده بالقول انه يريد ترك الاطراف الضالعة في النزاع «تحل الوضع». وقال ترامب في سلسلة تغريدات طويلة انه «على تركيا وأوروبا وسورية وايران والعراق وروسيا والاكراد الآن حل الوضع» وأضاف «لقد آن الاوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة والتي لا تنتهي، والكثير منها قبلية».

وتابع «الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. انهم يقاتلون تركيا منذ عقود».

وجاء سحب القوات الأميركية بعد ساعات من اعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر لأنقرة بشن هجوم لطالما لوّحت به ما يشكل وفق مراقبين تحولاً بارزاً في السياسة الأميركية وتخلياً ملحوظاً عن المقاتلين الأكراد الذين شكلوا حليفاً رئيسياً لها في قتال تنظيم «داعش». وبحسب البيت الأبيض فان «تركيا ستكون المسؤولة الآن عن جميع مقاتلي تنظيم داعش الذين احتجزوا في العامين الماضيين غداة الهزيمة التي الحقتها الولايات المتحدة» بالتنظيم.

واثر اتصال هاتفي بين اردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اعلن البيت الأبيض ليل الأحد انه «قريبا ستمضي تركيا قدماً في عمليتها التي خططت لها طويلاً في شمال سورية». وأكد ان «القوات المسلحة الأميركية لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة» عند الحدود مع تركيا. وسحبت القوات الأميركية امس عناصرها، وفق ما اوضح مصدر قيادي في قوات سورية الديموقراطية من «نقاطها على الشريط الحدودي في رأس العين وتل ابيض». وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن ان القوات الأميركية توجهت الى قاعدة عسكرية تابعة لها تقع بين المنطقتين.

والمنطقة الممتدة من تل ابيض (الرقة، شمال) حتى رأس العين (الحسكة، شمال شرق)، ذات غالبية عربية على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي تقطنها غالبية كردية. وفي تغريدة على «تويتر» قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو «نحن عازمون على حماية امننا عبر تطهير هذه المنطقة من الارهابيين». وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد «ارهابيين». وتخشى من اقامتهم حكماً مستقلاً قرب حدودها قد يثير النزعة الانفصالية لدى الأكراد على اراضيها.

