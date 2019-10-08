عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: وصفت قوات سورية الديموقراطية «قسد» التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة امس بعدم تدخل القوات الأميركية في عملية تركية بشمال سورية بأنها « طعنة بالظهر» للقوات التي يقودها الأكراد. وقال كينو جبريل المتحدث باسم «قسد» في مقابلة تلفزيونية «كانت هناك تطمينات من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعدم السماح بالقيام بأي عمليات عسكرية تركية ضد المنطقة». وأضاف ان قوات سورية الديموقراطية التزمت «التزاما كاملا» باتفاق على «آلية امنية» للمنطقة الحدودية كانت الولايات المتحدة ضامنة له. وتابع ولكن التصريح كان مفاجئا ويمكننا القول انه طعنا بالظهر لقوات سورية الديموقراطية».

وقالت «قسد» في بيان لها امس ان القوات الأميركية في سورية قد انسحبت من المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا. وأضاف البيان ان «العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سورية سيكون لها تأثير سلبي كبير على حربنا ضد «داعش» وستدمر كل الاستقرار الذي تحقق خلال السنوات الماضية». ودعت «قسد» الى دعمها في مواجهة «التوغل» العسكري التركي.

كما نقلت شبكة «CNN» عن مصطفى بالي، المتحدث باسم «قسد» قوله انه سيتم سحب بعض القوات التي تحرس «مقاتلي داعش» المسجونين وذلك بهدف مواجهة ما وصفه بـ»الغزو التركي».

وقال بالي «نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان اعلى درجات الأمن في السجون والمخيمات... ومع الغزو التركي اصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وارسالهم الى الحدود لحماية شعبنا».

في المقابل اكدت تركيا انها «لن تسمح» بعودة تنظيم «داعش» للظهور من جديد في سورية. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في تغريدة «تركيا ستواصل معركتها ضد داعش ولن تسمح له بالعودة بشكل او بآخر».

