عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية موقف موسكو بضرورة رحيل كل القوات العسكرية الأجنبية الموجودة بشكل «غير قانوني» من سورية، حسب تعبيره. فيما اكد «مركز التنسيق والعمليات المشتركة لقوات سورية الديموقراطية» ان الجيش السوري والقوات المدعومة من روسيا تستعد للتحرك عسكرياً نحو مدينة منبج وذلك نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من شمال شرق سورية.

وصرّح بيسكوف ان الكرملين يأمل ان تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية. وردا على سؤال بشأن موقف الكرملين من خطط انقرة للقيام بعملية عسكرية في سورية، قال بيسكوف «يدرك الكرملين التزام تركيا بالتمسك بوحدة سورية الترابية والسياسية، وبأن وحدة اراضي سورية هي نقطة الانطلاق في اطار الجهود المبذولة لايجاد تسوية سورية وفي جميع المسائل الأخرى. ونأمل ان يتمسك زملاؤنا الأتراك في جميع الظروف بالدرجة الأولى بهذه المسائل المسلمة».

وتابع المتحدث الرئاسي الروسي قائلا «نحن نعرف ونتفهم اجراءات تركيا لضمان امنها، ونعني هنا مواجهة العناصر الارهابية التي قد تختبئ في الأراضي السورية لكنني اكرر مرة اخرى، نحن نقول اولا وقبل كل شيء، من الضروري الالتزام بوحدة سورية الترابية والسياسية». وأعلن بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، خطط تركيا لاجراء عملية عسكرية في سورية.

وقال المتحدث الروسي ان بوتين لم يناقش مع الرئيس التركي خطط انقرة لاجراء عملية عسكرية في سورية، وبأن الاتصالات بين القيادات العسكرية للبلدين مستمرة. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما اذا كان بوتين على اتصال بأردوغان: «لا، لم يكن الأمر كذلك». وأضاف: «كما تعلمون يوجد تواصل عسكري دائم بين قيادات البلدين وهي تعمل بشكل طبيعي».

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد، انه على الجميع ايجاد اجواء مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والقضاء على آخر بؤر الارهاب.

