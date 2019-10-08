عربيات ودوليات

جنيف- أ. ف. ب: حذّرت الأمم المتحدة امس من انها «تستعد للأسوأ» في شمال شرق سورية بعدما اعلنت الولايات المتحدة انها ستفسح المجال امام الجيش التركي لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة. وقال منسق الشؤون الانسانية الاقليمي للأزمة السورية التابع للأمم المتحدة بانوس مومسيس في جنيف «لا نعرف ماذا سيحصل نستعد للأسوأ»، مشيراً الى وجود «الكثير من التساؤلات التي لم تتم الاجابة عنها» في ما يتعلق بتداعيات العملية.

وأضاف مومسيس ان الأمم المتحدة «على اتصال بجميع الأطراف» على الأرض. لكنه اوضح ان مكتبه لم يُبلّغ مسبقاً بالقرار الأميركي الذي يعد تخلياً فعلياً عن الأكراد الذين كانوا الحليف الأبرز لواشنطن في القتال ضد تنظيم «داعش».

وأفاد مومسيس ان اولويات الأمم المتحدة تتركز على ضمان عدم تسبب العملية التركية المرتقبة بأي حالات نزوح والمحافظة على وصول المساعدات الانسانية وألا تُفرض اي قيود على حرية الحركة. وقال ان الأمم المتحدة تطالب «الجهات المخططة (للعملية) والجيش بأخذ حقيقة وجود مئات آلاف الأشخاص ممن يعيشون في هذه المنطقة في عين الاعتبار».

وتقدم الأمم المتحدة حالياً مساعدات عاجلة لنحو 700 الف شخص في شمال شرق سورية. وأكّد ان الأمم المتحدة «تشعر بالقلق» بشأن احتمال حدوث اضطرابات على الطرق التي يتم نقل المساعدات الانسانية عبرها وأنها وضعت خطة طوارئ للتعامل مع اي معاناة اضافية للمدنيين. وأشار الى ان لدى تركيا سجّلاً جيداً في تسهيلها ايصال المساعدات خلال النزاع السوري وأن «السلطات بحكم الأمر الواقع» في شمال شرق سورية، اي الأكراد، كانوا متعاونين مع عمليات الأمم المتحدة الاغاثية.

وأرسلت تركيا تعزيزات الى المنطقة الحدودية مع سورية خلال الأسابيع الأخيرة بينما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان العملية التي لوّحت بها بلاده منذ مدة قد تبدأ في «أي ليلة وبدون سابق انذار».

