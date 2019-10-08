عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: حذر الاتحاد الأوروبي امس من اي هجوم تركي في شمال شرق سورية لأن «استئناف الأعمال القتالية سيقوض الجهود المبذولة لحل النزاع»، وفق ما قالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية.

وقالت مايا كوتشيانيتش المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني «أي استئناف للمعارك سيزيد من معاناة الشعب السوري ويسبب نزوحاً للسكان ويقوض الجهود السياسية لحل هذا النزاع».

ووضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة ضمن برنامج عمل قمتهم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، وفق المتحدثة. وأضافت كوتشيانيتش «نحضّ على وقف الأعمال القتالية لضمان حماية المدنيين ووصول المنظمات الانسانية الى جميع انحاء البلد». وتابعت «نعترف بالمخاوف الشرعية لتركيا على امنها، لكننا قلنا دوماً ان اي حل دائم لهذا النزاع لن يتحقق عبر الوسائل العسكرية».

