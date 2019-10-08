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الخرطوم الوكالات: بعد اتهامها بـ«الكفر والردة عن الاسلام»، قررت وزيرة الشباب والرياضة في السودان ولاء البوشي، الرد بشكل عملي على الداعية المتشدد الذي صدر عنه هذا الاتهام.

وكشفت تقارير صحافية أن نائب رئيس هيئة علماء السودان عبد الحي يوسف، اتهم البوشي بـ«الردة عن الاسلام»، في خطبة الجمعة في العاصمة الخرطوم، واتهمها بأنها «لا تتبع الدين الاسلامي وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما».

واعتبر الداعية المتشدد أن «الحكومة الانتقالية منشغلة بالترويج لقضايا بلا قيمة، من بينها كرة القدم وافتتاح أول دوري نسائي لكرة القدم».

ولم تتأخر الوزيرة السودانية في الرد على الاتهامات، كما أنها قررت، تقديم بلاغ رسمي ضد الداعية الاسلامي.

وقالت البوشي، في بيان: «قمت اليوم (الاثنين) بفتح بلاغ جنائي في مواجهة عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي».

وأضافت: «وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية 2019 فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والانسانية، والمواطنة، أساس الحقوق والواجبات».

وتابعت: «قمنا بتضمين المخالفات الدستورية تحسبا لأي اجراءات أخرى غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية».

بيانها بالقول: «يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، تحقيقه مسؤوليتنا جميعا، ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام».

