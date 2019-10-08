عربيات ودوليات

وجه مجلس النواب المصري أمس رسالة شديدة اللهجة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسبب غياب الوزراء عن الجلسات العامة للبرلمان، حيث طالب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بحضور الوزراء الجلسات العامة للمجلس، قائلا «آخر مرة يحضر مساعد وزير بغير صحبة الوزير المُختص، فيما عدا الوزيرين المعنيين بالأمن الداخلي والخارجي نظرا للظروف المحيطة بعملهما وهدد بعدم عقد جلسة عامة الا بحضور 5 وزراء على الأقل. وعقدت أمس الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشة 3 مشروعات قوانين، كما ناقش النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، فيما عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أول اجتماع لها بدور الانعقاد الخامس، برئاسة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، وأكد أعضاء اللجنة، على أهمية التزام الوزراء بحضور اجتماعات اللجنة، مشددين على أنهم لايقبلون أي تجاهل من الحكومة للبرلمان.

واستعرض السلاب، خلال الاجتماع، مشروع خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الجديد، مؤكدا على أهمية دعم الصناعة والمصنعين، وطالب أعضاء اللجنة بتوحيد جهة الولاية على توزيع أراضى المناطق الصناعية لضمان توزيعها بعدالة، مؤكدين على أهمية قيام الدولة باعادة النظر في تسعير تلك الأراضي التي وصل سعر المتر في بعضها الى 3500 جنيه وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة الصناعة.

الى ذلك قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، انه قد مر عام ونصف على اصدار قوانين تنظيم الصحافة والاعلام ما سيفرض على اللجنة في الدور الحالي، دراسة الآثار الخاصة بتطبيق هذه القوانين على مدى العام ونصف الماضية، وبحث كيفية تلافى سلبيات التطبيق وأشار رئيس اللجنة، في حديثه عن خطة عمل اللجنة خلال اجتماعها أمس، الى أنه وفقاً للقوانين المنظمة للهيئات الاعلامية، فان تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها في نهاية كل عام، وهذا الأمر لم يحدث، وأن هيئة المكتب اتفقت على رفع الأمر لرئيس المجلس لمخاطبة الهيئات لموافاتنا بالتقارير الخاصة بأدائها كما تنص القوانين المنظمة لها.

وقال هيكل، ان اللجنة ستهتم بقطاع الثقافة بشكل كبير، من خلال متابعة دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، واعادة توزيع الموازنات للمهرجانات الثقافية المختلفة، ومتابعة أنشطة قصور الثقافة وتقييم أدائها، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة لتفعيل دور المؤسسات الثقافية ولفت أسامة هيكل، الى أن اللجنة تضع في خطتها كل عام عدد من الزيارات الميدانية، ستضم هذا العام متابعة المتحف الكبير باعتباره يقترب من الافتتاح النهائي، وكذلك بعض الجولات الميدانية في المحافظات التي تم تأجيلها.

