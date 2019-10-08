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بغداد الوكالات: كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، امس أن الاخير سيطلق حزمة اصلاحات جديدة اليوم فيما اقرت الحكومة العراقية بحدوث استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين وتعهدت بمحاسبة المتسببين بسقوط الضحايا خلال المظاهرات.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء ان «عبد المهدي حضر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين»، مبيناً أن «هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع». وأضاف أن «رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم».

من جهة ثانية قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، امس ان عبدالمهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية فيما أكد بومبيو لعبدالمهدي دعم واشنطن لجهود الحكومة العراقية لتعزيز الأمن، معرباً عن ثقته بالقوات العراقية وجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار. وقال البيان «استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية واعادة الاستقرار». وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الاصلاحات والاجراءات، وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

ودعا عبد المهدي امس الى فتح تحقيق مع عدد من ضباط الجيش بتهمة الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين في الوقت الذي تحدث فيه مستشار الامن الوطني فالح الفياض عن مؤامرة تستهدف اسقاط النظام عبر المظاهرات. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان عبد المهدي طالب كذلك بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد وارسال قوات الشرطة الاتحادية بدلا منها وذلك على خلفية الاحداث التي شهدتها المدينة ليل الأحد الاثنين من استخدام مفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين. واوضح انه وجه بتشكيل مجالس تحقيقية مع الضباط والامرين حول تلك الاحداث مشددا على ان اي استخدام مفرط للقوة مع المواطنين غير مسموح به.

وعلى صعيد متصل توعد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض بملاحقة من وصفهم بالمتآمرين الذين يستهدفون الاطاحة بالنظام السياسي في بلاده عبر المظاهرات الحالية قائلا «سيكون لنا قصاص بمن ارادوا شرا بالعراق ولا تساهل ولا مجاملة مع المتآمرين ولن نسمح لاحد بالتلاعب بالتجربة الديموقراطية». واوضح ان الرد سيكون اولا بوضع منهج حقيقي للاصلاح في ظل المطالب المشروعة للمتظاهرين والرد الثاني سيكون القصاص من المتآمرين على حد وصفه.

واقر بوجود مشاكل وثغرات حقيقية في النظام السياسي الحالي في بلاده الا انه اكد ان رئيس الوزراء يعمل حاليا على وضع برنامج ورؤية جديدة للاصلاح. ونفى مشاركة قوات الحشد الشعبي في مواجهة المتظاهرين بيد انه اكد انها ستبقى قيد الاحتياط وستتدخل متى ما طلبت الحكومة منها ذلك. وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الانسان، أكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية» متهمة «مندسين» و»قناصين مجهولين» باطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. والأحد وللمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي لم يتظاهر المحتجون المطالبون بالتوظيف والخدمات العامة وتغيير الطبقة السياسية، في ساحة التحرير الرمزية في وسط بغداد. وكانت الاحتجاجات محصورة فقط في مدينة الصدر ومحيطها، على أطراف العاصمة التي تعد تسعة ملايين نسمة، ولا تزال من دون شبكة انترنت.وفي أماكن أخرى من بغداد، استؤنفت الحياة تدريجياً، لكن التوتر لم يهدأ في الوقت الذي تضاعف فيه السلطات من اعلاناتها عن تدابير اجتماعية في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين.

