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عربيات ودوليات

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لافروف من بغداد: ماضون في تنفيذ عقود الأسلحة


بغداد الوكالات: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ستقوم بتنفيذ عقود توريد الأسلحة الى العراق.
وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد «نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر أبريل، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية الى العراق».
واضافة لعقود توريد الأسلحة بحث وزير الخارجية الروسي مع نظيره العراقي عدد من القضايا الاقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي». وتربط موسكو وبغداد علاقات استراتيجية ويطال التعاون بين البلدين مختلف المجالات، منها الطاقة والأسلحة، وتساهم شركات روسية، مثل «لوك أويل» و«غازبروم نفط»، في مشاريع طاقة ضخمة في العراق.


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