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واشنطن- الوكالات: شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حادا على نائب الرئيس السابق جو بايدن مطالباً المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق الى البيت الأبيض. وقال ترامب في تغريدة على تويتر «عائلة بايدن تم شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الاعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لايمكن تبريره بتاتا. جو النعس قال انه لم يتحدث أبداً مع الشركة الأوكرانية ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الغولف مع رئيس الشركة وهانتر» نجل نائب الرئيس السابق.

وأضاف الرئيس الجمهوري «بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن، صاحب نسبة الـ1% لكني لا أظن أن هذا سيحدث. جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر الى كل الأموال التي ربما حصل عليها مع عائلته عن طريق «الابتزاز» يجب على جو أن ينسحب».

وترامب متهم بالضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدت الى فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً يهدف لعزل الرئيس الأميركي. وعلى غرار ترامب لجأ بايدن الى تويتر لشن هجوم مضاد، متهماً الملياردير الجمهوري بأنه «طلب من حكومة أجنبية اختلاق أكاذيب» عنه. بدورها سخرت الحملة الانتخابية لبايدن من تغريدات ترامب. وقال أندرو بيتس المسؤول في حملة بايدن ان «دونالد ترامب يعرف أن أكثر من 70 استطلاعاً - بما في ذلك استطلاعاته الداخلية- أظهرت أن جو بايدن سيحقق فوزاً كاسحاً على هذا (ترامب) المصاب بالكذب المرضي» اذا ما تنافسا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وأضاف «من الغريب أن يقول دونالد ترامب انه «يحب» أن ينافس جو بايدن، في الوقت الذي حاول فيه ترهيب بلد أجنبي» لدفعه للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق. من جهة ثامية هاجم ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي معتبرا انها قد تكون مذنبة بتهمة «الخيانة» لمعرفتها «بالخداع والأكاذيب التي قدمها رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف للكونغرس والشعب الأميركي حول الاتصال برئيس أوكرانيا».

وفي ذات السياق، كشفت وسائل اعلام أميركية عن وجود مُـبلغين آخرين محتملين في اطار قضية الاتصال بين ترامب ونظيره الأوكراني. وقد تزايدت أصوات الجمهوريين المنتقدين لدعوة بكين وكييف لاجراء تحقيقات فساد تتعلق ببايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي وعائلته.

ومساء السبت الماضي نشر بايدن مقالاً بصحيفة واشنطن بوست توعد فيه ترامب بهزيمة نكراء في انتخابات 2020. وقال بايدن «كل يوم، وحتى كل ساعة على ما يبدو، نجد المزيد من الأدلة على أن ترامب يسيء استخدام صلاحياته الرئاسية وأنه غير أهل بالمرة لتولي هذا المنصب».

