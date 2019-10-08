عربيات ودوليات

لندن- أ.ف.ب: أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية بأنه لن يطلب ارجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 أكتوبر الجاري، مشيراً الى أن هذه هي «الفرصة الأخيرة» للتوصل الى اتفاق بشأن «بريكست». وقال متحدث باسم داونينغ ستريت ان جونسون أبلغ ماكرون بأنه «لاينبغي أن تتكون لدى الاتحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر». وأتى تحذير جونسون لماكرون من أنه لن يطلب تأجيلاً جديداً لموعد «بريكست» على الرغم من أن البرلمان البريطاني أقر مؤخراً قانوناً يجبره على طلب هذا التأجيل اذا لم يتوصل الى اتفاق مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان جونسون وصف هذا القانون بأنه «فعل استسلام»، معتبراً أنه يُضعف موقفه التفاوضي مع بروكسل. وبحسب مصدر في داونينغ ستريت فان «المملكة المتحدة قدمت عرضاً كبيراً وهاماً، ولكن حان الوقت للمفوضية (الأوروبية) لابداء استعدادها لتقديم تنازلات».وأضاف المصدر «اذا لم يحصل ذلك، فستغادر المملكة المتحدة من دون اتفاق. قانون الاستسلام وواضعيه يقوضون المفاوضات، لكن اذا كان القادة الأوروبيون يراهنون على أنه سيمنع الخروج «من دون اتفاق»، فسيكون هذا خطأ في الفهم تاريخياً»،

