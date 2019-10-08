عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد القدس ومواطنيها، تصعيداً خطيراً وتجاوزاً للخطوط الحمراء»، مشيرة الى أن «اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، وعناصر من شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى يشكلان تصعيداً خطيراً وتجاوزاً فجاً لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا لكرامة الانسان وحقه في الحياة والعبادة». وأوضحت الخارجية في بيان أن «هذه الاقتحامات المتكررة تعتبر استهزاء بمبادئ حقوق الانسان، وامعاناً في التمرد على القانون الدولي ورفض مبادئه، وكذلك على الشرعية الدولية، وقراراتها، واتفاقيات جنيف، والاعلان العالمي لحقوق الانسان»، مشددة على أن «هذا التصعيد الخطير يندرج في اطار تغول الاحتلال على القدس المحتلة ومواطنيها ومقومات وجودهم الوطني والانساني فيها، وحلقة بشعة في عمليات أسرلة وتهويد القدس وعمليات التطهير العرقي المتواصلة لمواطنيها». وأكدت أن «صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات الادانة الشكلية لهذه الجرائم المتواصلة يشجع سلطات الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية»، مشددة على أن «المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، والتحرك الفعلي والجاد لحماية فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».

