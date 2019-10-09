أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بمكتبه أمس بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي نائب وزير الأمن القومي بالوكالة ومدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأميركية الادميرال ديفيد بيكوسكي والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات وخصوصاً في المجال الأمني.

كما استقبل الجراح سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، وتم بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق والعمل بين قطاعات وزارة الداخلية وسفارة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد الجراح بالدور الذي تقوم به سفارة الكويت بالصين ودعمها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. واستقبل الجراح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي يرافقه عبدالله عبدالعزيز المحري نائب رئيس المجلس البلدي وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت لاحق استقبل الجراح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة، وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

وأشاد الجراح بدور الهيئة ومواكبتها لتطورات قطاع الاتصالات عالمياً للتكنولوجيا الحديثة.

