أول النهار

المنامة - «كونا»: اعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد أمس عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الاخوية التي تربطها بالكويت في المجالات كافة.

وقال بحسب بيان صحافي لدى تسلمه نسخة من اوراق اعتماد سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر ان العلاقات الاخوية بين البلدين «تستند إلى أسس راسخة من المحبة والأخوة ووشائج القربى والمصير المشترك».

واكد حرص البحرين الدائم على تعزيز التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين ويدعم مصالحهما.

كما أعرب عن تمنياته التوفيق للشيخ ثامر الجابر في أداء مهام عمله سفيرا للكويت في المنامة وكل التقدم والازدهار للكويت.

من جانبه أعرب الشيخ ثامر الجابر عن سعادته بلقاء وزير الخارجية، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

وأكد عزمه على العمل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة ويعود بالنفع على البلدين، معربا عن تمنياته للبحرين المزيد من الرفعة والرخاء.

