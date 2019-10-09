الأولى

كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا المصرية مع المتهمين في قضية خلية الكويت الارهابية انهم شكلوا شبكة لتحويل الأموال الى مصر وبؤر الارهاب في المنطقة.

وقالت مصادر ان القضية شملت متهمين جددا تم ترحيلهم من الكويت الى مصر وهم اسلام الشويخ، ومحمد خلف، وخالد المهدي، بالاضافة الى المتهمين الآخرين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات وهم عبدالرحمن ابراهيم، ومؤمن ابوالوفا، وفالح محمود، وعبدالرحمن احمد، وأبوبكر الفيومي، وحسام العدل، ووليد سليمان، وناجح بهلول.

وكشفت التحريات الأمنية ان المتهمين منضمون الى احد التنظيمات الارهابية، وأنهم مطلوبون امنياً، وسافروا الى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة افراد جماعة الاخوان الهاربين خارج البلاد، كما اعترف المتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية ابوبكر الفيومي على مدى 6 سنوات، حيث كان يتولى مهمة ارسالها لمصر.

وأقر المتهم في القضية خالد المهدي، بتحقيقات النيابة، بأنه شكل مع زملائه من عناصر الخلية شبكة لتحويل الأموال الى مصر عبر شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات الارهابية، وأنه هرب من مصر عقب ثورة 30 يونيو عن طريق السودان، ومنها الى الكويت، وأنه كان ينوي الهرب الى تركيا قبل ساعات من توقيفه، وعثر بمنزله على تذاكر سفر لمطار اسطنبول.

كذلك تم رصد تواصل ابوبكر الفيومي، مع اخوان اليمن، وأن الخلية عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل النشاط الارهابي لتنظيم الاخوان، وأن اعضاء الخلية يتواصلون مع قيادات اخوانية بعدد من المحافظات المصرية ابرزها: البحيرة والفيوم والدقهلية، وتم تحويل مبالغ مالية بأسماء سيدات وشخصيات ليسوا منتمين لتنظيم الاخوان.

الى ذلك كشفت مصادر قانونية مطلعة ان الفترة المقبلة ستشهد تسلم مصر من الكويت عددا جديدا من قيادات تنظيم الاخوان في الاطار الأمني بين البلدين.