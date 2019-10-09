الأولى

دعا مجلس الوزراء جميع الوزارات ومؤسساتها وهيئاتها التابعة للاستمرار في حالة التأهب والتحوط ضد أية مستجدات اقليمية أو طوارئ يمكن أن تحدث بهدف تأمين الأوضاع المحلية في جميع المجالات ولاسيما على صعيد الأمن الغذائي. مصادر ذات صلة كشفت لـ النهار أنه ورغم هدوء الأوضاع واتجاهها نحو الحلول السلمية الا أن الحكومة تخطط لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي ليصل الى عام كامل، مع استمرار أخذ الاحتياطات.

وأوضحت المصادر أن هناك توجهات لرفع الاحتياطات الغذائية والدوائية من مستوى 6 أشهر الى 12 شهرا أو اقل بقليل تحسبا لأي ازمات أو تطورات جيوسياسية مؤكدة أن هناك اهتماما برفع مستوى احتياطات البلاد من مخزونات الطاقة متضمنة البنزين والغاز وغيرهما خاصة في ضوء توترات العلاقات في المنطقة اخيرا بشكل متسارع وبعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأضافت المصادر أن استمرار حالة الحذر لا يعني وجود خطر بل يعني جهوزية لمواجهة أية تطورات غير محسوبة، خاصة وأن الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية غير مستقرة نسبياً. وكانت عدة جهات قد اعلنت في السابق ان مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر، وتسعى جهات الى تفعيل انشاء مخزونات اضافية للسلع بمساحات جيدة لتعزيز الأمن الاستراتيجي والغذائي. وحذر خبراء من أن أسعار النفط قد ترتفع الى مستويات كبيرة حال نشوب نزاع موسع بالمنطقة، لذلك يعبر الجميع عن رغبتهم في الحل على العسكري. ويقول الخبراء: لا أحد يريد الحرب والجميع سيكون خاسراً، مؤكدين ان الدبلوماسية الكويتية القوية في المنطقة اسهمت بشكل رئيس في تهدئة الأوضاع.