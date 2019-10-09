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توقعت الارصاد الجوية ان تحل تباشير الوسم بهطول زخات مطر على البلاد الاسبوع المقبل.

وقالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم يستمر رطبا وغائما جزئيا مع فرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة. وقال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر بكتلة هوائية رطبة مع رياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والتي قد تصاحبها بعض الامطار الخفيفة المتفرقة.

وتوقع ان يستمر الطقس الرطب والغائم جزئيا مع وجود فرصة لتكون الضباب وامطار خفيفة على بعض المناطق، كما توقع ان تتحول الرياح اليوم الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتقل نسبة الرطوبة تدريجيا مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة.