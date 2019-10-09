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أنقرة - واشنطن - الوكالات: واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس ارسال سلسلة من الاشارات المتناقضة حيال موقفه من التدخل العسكري التركي المرتقب في شمال سورية، فيما اعلن الأكراد انهم ربما يتجهون الى دمشق وموسكو لملء الفراغ الامني ان تخلت عنهم واشنطن....(طالع ص 18).

وبعد يوم من تهديده بتدمير الاقتصاد التركي، قال ترامب ان الولايات المتحدة لم تتخل عن الأكراد رغم قراره بدء سحب جنود اميركيين من سورية والذي بدا وكأنه يعطي الضوء الأخضر لعملية تركية ضد المقاتلين الأكراد. وكتب ترامب في تغريدة امس قد نكون في طور مغادرة سورية، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم اشخاص مميزون ومقاتلون رائعون، مشددا في الوقت نفسه على ان واشنطن لديها علاقة مهمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري. في غضون ذلك كشف مسؤول كردي سوري ان قوات سورية الديموقراطية قسد قد تفتح محادثات مع دمشق وموسكو لملء فراغ امني في حالة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من منطقة الحدود التركية. وقال بدران جيا كرد ان السلطات الكردية ربما تجري محادثات مع دمشق او مع الجانب الروسي لسد الفراغ او التصدي للهجوم التركي وقد تعقد اجتماعات واتصالات في حال حدوث فراغ.

من جهتها دعت دمشق الأكراد امس لـالعودة الى الوطن وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام امس ننصح من ضلّ الطريق ان يعود الى الوطن لأن الوطن هو مصيره النهائي. وعن تهديدات انقرة بشن هجوم، قال المقداد في اول تعليق رسمي سوري سندافع عن كل الأراضي السورية ولن نقبل بأي احتلال لأي ارض او ذرة تراب سورية.

في المقابل اعلنت وزارة الدفاع التركية امس استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سورية، بعد ليلة من الاشارات المتناقضة في الولايات المتحدة حول ما اذا كان ترامب يسمح بالهجوم.

وكان ترامب هدد عبر تويتر بـالقضاءعلى الاقتصاد التركي اذا قامت انقرة بأي امر يعتبره غير مناسب. وردّ نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي على تهديد ترامب امس محذّراً من ان تركيا ليست دولة تتحرّك بناء على التهديدات.