الأولى

قرر بنك الكويت المركزي الموافقة المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي بيتك للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد-البحرين.

واشترط بنك الكويت المركزي ما يلي:

1 - ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة.

2 - أن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

3 - ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويتي مؤتمرا إعلاميا مفتوحا للجمهور، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئة الشرعية، للإجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية.

4 - الإبقاء على البنك الأهلي المتحد - الكويت ككيان منفصل، حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي.

