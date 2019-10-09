الأولى

شدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن التصعيد التركي شرق المتوسط، يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويضر بمصالح دول الاقليم.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال الدورة السابعة، لقمة التعاون الثلاثي التي جمعت كلا من مصر وقبرص واليونان، بقصر الاتحادية الرئاسي، أمس، ان المباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت الوضع في شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد.

وأكد السيسي أن التصعيد التركي والممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول الاقليم، مشيرا الى أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، أولوية تستدعي التكاتف بين الدول الثلاث.

وجدّد الرئيس المصري دعم الجهود القبرصية الرامية للتوصل الى حل شامل للقضية القبرصية، قائم على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتناول السيسي القضية السورية، حيث أكد دعم جهود المبعوث الدولي غير بيدرسون، داعيا لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، وصولا الى تسوية سياسية ترضي الجميع.

وأضاف: نرفض كل المحاولات الرامية لفرض أمر بالمنطقة بالأمر الواقع، واستقطاع أراضٍ من سورية.