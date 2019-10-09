الأولى

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان الوزارة تتابع الدراسات والتقارير الطبية الصادرة من المنظمات العالمية بشأن أخطار السيجارة الالكترونية مؤكدا انها ستتخذ بالتعاون مع وزارة التجارة قرارا بحظر استخدامها وتداولها وبيعها وبمنع استيرادها من الخارج.

وقال المصدر لـالنهار: نتابع التعامل العالمي مع اخطار السيجارة الالكترونية وما تسببه من أمراض ومن حالات وفاة، وسنتخذ بشأنها قرارا حاسما قريبا.

وكان علماء في كلية الطب بجامعة نيويورك كشفوا امس من خلال دراسة علمية أجريت على الفئران، أن دخان السجائر الالكترونية مضر بشكل كبير على صحة الانسان ويسبب سرطان الرئة. وذكرت مجلة دراسات علمية أميركية أن العلماء رصدوا من خلال اختبارات أجريت على الفئران بعد مدها بدخان السجائر الالكترونية حالات من التورم في الرئة لديها.

وبحسب الدراسة، فان دخان السجائر الالكترونية دمر الحمض النووي للفئران، الذي تحول الى خلايا خطيرة تسبب سرطان الرئة واورام المثانة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين 40 فأرا تعرضت لدخان السجائر الالكترونية لمدة 54 أسبوعا، أصيب 22.5% منها بسرطان الرئة و57.5% بآفات سابقة للتسرطن في المثانة.