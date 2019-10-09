الأولى

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي مواصلة التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي على كل المستويات لاسيما لدعم ملف اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن.

جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الكويت واسبانيا التي عقدت في العاصمة الاسبانية مدريد.

واشار الى التعاون الصحي القائم بين البلدين مؤكدا أن العدد الحالي للمواطنين الذين يتلقون العلاج في اسبانيا بلغ حتى سبتمبر الماضي 154 مريضا، لافتا الى ان هناك رغبة كويتية للاستفادة من الخبرات والتقنيات الطبية لدى الجانب الاسباني اضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة للمرضى الكويتيين ومرافقيهم. وفيما يخص التعاون العسكري اكد الخبيزي اهمية رفع مستوى هذا التعاون واستمراره بين المؤسسات العسكرية في كلا البلدين.

وعلى الصعيدين الثقافي والعلمي قال: تم تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها رغبة الكويت في زيادة عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في اسبانيا ورغبة الجانب الاسباني بفتح مركز لتعليم اللغة الاسبانية في الكويت.