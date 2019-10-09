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اعلن رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير ان اللجنة توصلت امس الى تسويات على مواد قانون تنظيم العمل الخيري مع وزارة الشؤون ممثلة بالوزير سعد الخراز.

وقال: سيتم التصويت على القانون في الاجتماع المقبل، وستحصل اللجان الخيرية من خلاله على نسبة للمصاريف الادارية تقدر بنحو 12%. بدوره، أوضح النائب احمد الفضل ان اللجنة التشريعية انهت تعديلات قانون البيئة لفرض غرامات على من يلوث البيئة البحرية، فيما اعرب عدد من النواب عن رفضهم ما تم تسريبه من أنباء عن قرب فرض الحكومة الضرائب وزيادة الرسوم لانقاذ المركز المالي للدولة وصون الاحتياطي العام من الاستنزاف، اذ قال النائب عبدالكريم الكندري ان الوضع السيئ للميزانية لا يتحمله المواطن، ولن يدفع الشعب ضريبة بسبب سوء الادارة.