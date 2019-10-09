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بغداد - الوكالات: عرض الرئيس العراقي برهم صالح مبادرة لاحتواء الأزمة التي اثارتها المظاهرات المنددة بالفساد فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي امس عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد في حين اعلنت مصادر من الحكومة والمحتجين انه تم التوافق على تعليق المظاهرات في بغداد ومدن الجنوب الى مابعد احياء مراسم اربعينية سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام.... (طالع ص 19).

وبعد نحو اسبوع على بدء موجه المظاهرات قال صالح في خطاب متلفز انه لا شرعية لأي نظام من دون تحقيق مطالب الشعب. وقدم الرئيس العراقي في خطابه مبادرة من عدة بنود لاحتواء الأزمة في البلد، وعلى رأسها فتح تحقيق قضائي في اعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع وبينهم المتظاهرون، لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لاجراء اصلاحات فعلية. كما اقترح صالح فتح حوار سياسي شامل لتشكيل كتلة داعمة للاصلاح في البرلمان من اجل تذليل العقبات، ودعا ايضا الى اجراء تعديل وزاري.

من جهته شدد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها. وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، امس ان مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية.

كما اكد عبدالمهدي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والاجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأكد عبدالمهدي وزيدان العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة الى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها. الى ذلك قرر نشطاء في احتجاجات العراق تعليق مظاهراتهم لحين الانتهاء من احياء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين سبط الرسول الأعظم محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وآله وسلم-. واعلن مصطفى جبار مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ان الخلية تواصلت مع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، لايقاف تظاهراتها الى ما بعد الزيارة التي ستصادف يوم السبت التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال احد منظمي الاحتجاجات في بغداد، مفضلا عدم كشف اسمه، ان هذه الموافقة جاءت بعد تعهدات رسمية بعدم اعتقال اي ناشط خلال هذه الفترة.