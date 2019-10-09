وطن النهار

اكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن محمد الخضر ان الامور طبيعية على الحدود الكويتية- العراقية.

وقال الخضر في تصريح خاص لـ «النهار» تعليقا على ما يثار من تخوفات جراء الاحداث الجارية في العراق، ان الامور طيبة مادام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حاكمنا فنحن بخير والامور كلها جيدة.

وفي تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال نظمه مكتب الاتصال العسكري المصري بالكويت امس الاول، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر قال الخضر: اننا نحتفل اليوم بيوم النصر المجيد في 6 أكتوبر الذي تحررت فيه الاراضي المصرية حيث نستذكر هذا اليوم مشاركة الجيش الكويتي مع نظيره المصري بما قدموا من دماء سالت على ارض مصر الحبيبة، مؤكدا ان ارض الكويت هي ارض مصر وارض مصر هي ارض الكويت ولا يختلف احد على هذا الامر.

وحول اوجه التعاون بين جيشي البلدين قال الخضر ان التعاون مستمر ومترابط اضافة الى تبادل الخبرات الموجودة.

وبخصوص التطورات التي تشهدها المنطقة والتي اعلنت فيها وزارة الدفاع حالة الاستعداد علق الخضر قائلا ان الامور طيبة بفضل الله ثم قيادتنا الحكيمة.

وبشأن التعاون العسكري بين البلدين لمحاربة الارهاب ذكر ان الارهاب مداه بسيط جدا ولكن بفضل الله ثم قيادتنا سواء على مستوى الكويت او مصر فنحن في أمن وامان واستقرار.

و هنأ رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية اللواء الركن محمد أحمد الخضر الشعبين المصري والكويتي، وجميع الشعوب العربية، بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، والتي جسدت أروع ملاحم التعاون العربي في مواجهة العدو.

رؤى متطابقة

من جانبه، اكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني -فى تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال- ان هناك تعاونا ومشاورات مستمرة مع الجانب الكويتي في جميع المجالات، منوها الى ان هناك وجهات نظر متطابقة بين البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى الزيارة التي وصفها بالمهمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى مصر نهاية هذا الشهر.

وقال :نحن في اتصال مع الجانب الكويتي للاعداد الجيد لهذه الزيارة المهمة التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى مصر حيث ستتناول هذه الزيارة جميع ملفات التعاون الثنائي وخصوصا الجانب الاقتصادي كما ستتم مراجعة عدد من القضايا التي تهم البلدين، مؤكدا ان العلاقات الكويتية المصرية علاقات نموذجية، مشيرا الى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الكويت في شهر اغسطس الماضي والتي ستتبعها خلال نهاية هذا الشهر زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمتابعة عدد من الملفات.

وحول التعاون بين البلدين لمواجهة الارهاب والتنسيق بينهما والذي اسفر عن كشف السلطات الكويتية عن خلية مطلوبة لدى مصر قال القوني: هذا التعاون قائم ومستمر منذ فترة وهناك قناعة من الجانبين لمواجهة هذه التحديات ومن المنتظر ان يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين.

ادراك شعبي

وحول ما يثار بالداخل والتفاف الشعب المصري حول قيادته وجيشه قال القوني هناك ادراك ووعي كبيرين لدى الشعب المصري للمخاطر والتحديات التي تواجهه وللجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات وايضا المضي قدما في الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي يتم انجازها في الفترة الحالية وهناك حرص من الشعب المصري في الاستمرار في هذا المسار وعدم الانجراف وراء اشاعات او مزايدات من هنا وهناك وتجسد ذلك في الوقفة التي وقفها الشعب المصري مع القيادة السياسية. وبشأن الردود القوية من الجانب الكويتي حول بيان جماعة الاخوان المسلمين بخصوص الخلية المكتشفة مؤخرا قال القوني: الردود تعكس ادراك عدد كبير من السياسيين الكويتيين بحجم المخاطر التي نواجهها جميعا في المنطقة وهذا امر متوقع من الاشقاء في الكويت

وحول انتقال السفارة الى منطقة الصديق وما اذا كانت هناك فترة محددة لاعادة تشييد السفارة بمنطقة الدعية اجاب القوني قريبا سنبدأ بالمشروع ولكن لا يمكن ان احدد موعدا للانتهاء من عملية التشييد لوجود اعتبارات عددية ونتمنى ان يتم الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري بالكويت، أن مصر والأمة العربية، بذلت في حرب السادس من أكتوبر، جهدا يفوق طاقتها، وأثبت جيشها الوطني مقدرة تفوق ما توقعه الجميع، بينما قدم الشعب القوي الصامد، عطاء يفوق كل تصور، فكانت نتيجة الجهد والعطاء، نصرا خالدا تتدارسه الشعوب، ويجتهد في تحليله خبراء العلوم العسكرية والاستراتيجية حتى الآن، مضيفا: «إن حرب أكتوبر لم تكن فقط من أجل استرداد الأرض والكرامة، وإنما كان السلام نصب أعيننا، فالشعوب العريقة وعلى مدار تاريخها، تعرف معنى السلام وتسعى إليه، وتدرك جيدا أن السلام يجب أن يستند الى العدل وقوة تحميه، وهو ما أدركه الشعب المصري العظيم، ونفذته القيادة الحكيمة للقوات المسلحة فى ذلك الوقت، فتحية عرفان وامتنان وتقدير لأرواح أبطال مصر شهداء جيشها العظيم، الذين روت دماؤهم الغالية، تراب سيناء المقدس فأثمر لنا سلاما وأملا فى الحياة، وتحية لأرواح شهداء الجيش الكويتي، والتي امتزجت دماؤهم بدماء الجيش المصري، وتحية واجبة لأبناء وأسر شهداء مصر فى كل العصور، وفى الحرب على الارهاب.. فالقوات المسلحة المصرية، لا تنسى تضحيات أبنائها وتتذكر دائما بطولاتهم بكل خير وفخر». وتوجه رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري بالكويت -في ختام كلمته- بالشكر والتقدير للحضور الكريم، كما وجه تحية اعزاز وتقدير للكويت، على ضيافتها الكريمة، والدور المتميز والمستمر فى دعم مصر، لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، بعدها قام بتكريم اثنين من المشاركين في حرب أكتوبر 1973، أحدهما مصري مقيم حاليا في الكويت، والاخر نجل أحد الشهداء الكويتيين المشاركين في الحرب المجيدة، وأهدى كلا منهما درعا تذكارية.

