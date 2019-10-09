وطن النهار

أكدت الكويت أنها تعمل بشكل حثيث مع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة لكل ما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القتها الملحق الدبلوماسي ببعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة هلا الغربللي أمام اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (النهوض بالمرأة).

واشادت الغربللي بالمكاسب والتقدم وتحسن وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة والإنجازات التي أحرزت في هذا الشأن ما يشير إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا وأن أكبر الزيادات سجلت في المستويات العليا.

ورحبت بهذه الإنجازات التي أثمرت عن جهود الأمين العام للمنظمة وفق التزامه بتحقيق التكافؤ بين الجنسين على كافة المستويات بحلول عام 2021.

وقالت الغربللي «أطلعنا بعناية على تقرير الأمين العام بشأن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في متابعة وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الـ 23 وما تضمنه من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضايا المرأة في جميع أعمال المنظمة وتعزيز تنفيذ الولايات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين».

واكدت حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وشددت الغربللي على ان هذا الالتزام ثابت ونابع من روح دستور الكويت الذي نص في الماد 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وبينت ان المرأة الكويتية تتمتع بالحماية القانونية المناسبة في كافة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الخبراء والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة الى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤدون عملا مماثلا دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة واجازة الوضع.

وقالت الغربللي «نشاطر الأمين العام الرأي بأن يقع على الدول الالتزام باحترام وصون وحماية حقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية أثناء حصولها على الخدمات الإنجابية والولادة بدون التعرض لإساءة المعاملة والعنف».

وأوضحت ان الكويت اولت صحة المرأة عناية فائقة وتقدم لها خدمات صحية شاملة وقائية وتثقيفية وعلاجية مجانا.

وتابعت الغربللي «لم تنأ بلادي عن الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع ولذلك وصلت المرأة الكويتية إلى أعلى المناصب السياسية والقيادية في الكويت».

واضافت ان الكويت تسعى لتحقيق رؤية الكويت 2035 والهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعاده بما في ذلك من خلال تمكين المرأة اقتصاديا ودعم مساهمتها في القطاع الخاص.

واكدت أن التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر معتبرة أن المرأة والرجل شريكان بالنهوض في المجتمع والوصول به إلى مقاصد التنمية.

وجددت تأكيد حرص الكويت على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكافحة التمييز ضدها حيث صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

واشارت الغربللي الى ان الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة المعاناة التي تواجهها نساء العالم قائلة «لا يفوتنا هنا أن نذكر معاناة المرأة الفلسطينية التي ترضخ تحت الاحتلال ونؤكد ضرورة دعم سعيها في تحقيق السلام وتمكينها من الوصول الى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم والتي هي ابسط حقوقها».

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة الفلسطينية وسرعة إنهاء معاناتها من خلال إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية التي احتلتها منذ عام 1967.

وقالت الغربللي «تقديرا للدور الذي يضطلع به جهاز الأمم المتحدة للمرأة في توجيه قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوقها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال فإن وفد بلادي يعيد التأكيد على مواصلة مساهمتها المادية والمعنوية في دعم أنشطة هذا الجهاز».

