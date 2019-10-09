وطن النهار

افتتحت صباح أمس أعمال الدورة السادسة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي، في مسقط بسلطنة عمان، وترأس وفد الكويت وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي حيث ضم أعضاء المجلس التنفيذي بما فيه من نواب ووكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

وأكد د. سعود الحربي أهمية انعقاد هذه الاجتماعات الدورية للتواصل والنقاش وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة لدى الدول الاعضاء وطرح ومناقشة الأفكار والمعارف الحديثة في المجالات التعليمية والتربوية الهادفة الى تعزيز مسيرة العمل التربوي الخليجي المشترك. من جهته، ألقى وكيل الوزارة للتعليم والمناهج رئيس المجلس بسلطنة عمان الدكتور حمود بن خلفان الحارثي، كلمةً رحب من خلالها بأعضاء المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجميع العاملين في مكتب التربية العربي لدول الخليج والمراكز التابعة للمكتب.

وأشاد الحارثي بالجهود المبذولة لدعم مسيرة التعاونِ التربوي، مشيرًا إلى أن تلك المسيرة قد أثبتت قدرتَها على توحيدِ الرُّؤى والتوجُّهات التربوية بين دول المكتب، وتنفيذِ مشروعاتٍ وبرامجَ تربويةٍ مشتركة أصبحت نتائجُها وما صدَرَ عنها من منتوجاتٍ تمثِّلُ مرجعياتٍ لخطط تطوير التعليم وتحسينِ كفاياته.

