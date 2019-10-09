وطن النهار

نفذ عدد من موجهي الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والانشطة تجمعا في ديوان عام الوزارة، للمطالبة باقرار كادر لهم أسوة بزملائهم العاملين في المدارس، فيما أكدوا خلال لقاء وكيل الانشطة والتنمية التربوية فيصل المقصيد، أن شاغلي الوظائف التربوية المساندة الاخرى صرف لهم كادر وبدل الاشراف.

وقالوا: «نحن حرمنا منها كذلك لم تصرف لنا مكافآت الاعمال الممتازة، مشيرين الى ان الموجهين يعملون داخل الميدان ولهم حق في اقرار كادرهم كبقية زملائهم، مؤكدين انهم لا يستطيعون العمل في ظل هذه الظروف غير العادلة، معلنين عن تقديم اعتذارهم عن الاستمرار في العمل كموجهين في المناطق التعليمية والعودة الى المدارس كأمناء مكاتب واخصائيين للحصول على الكادر الذي اقره مجلس الخدمة المدنية للعاملين في المدارس فقط. من جانبه، أكد الوكيل فيصل المقصيد، دعمه لمطالبهم باعتبار أن عملهم يعد ركنا اساسيا في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا الى ان وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ووكيل الوزارة د.سعود الحربي يوليان اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، منوها الى انهما يبذلان جهودا كبيرة من اجل اقرار الكادر اسوة مع بقية زملائهم العاملين في المدارس.

ورفض المقصيد استلام كتب الاعتذار التي تقدموا بها عن العمل في المناطق والعودة للمدارس، مطالبا بالتريث وعدم التسرع في ذلك خاصة واننا لم نفقد الامل في ظل الظروف المكثفة التي تقوم بها الوزارة.

