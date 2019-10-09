وطن النهار

اطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة أمس الثلاثاء حملته التطوعية (بوقفكم تدوم النعم) بالتعاون مع الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية.

وقال مدير عام بنك الطعام سالم الحمر في تصريح صحافي: ان الحملة تستهدف المحافظة على النعمة من الهدر وتقليل المخلفات والمحافظة على البيئة وصحة الطلبة في المدارس من خلال نشر التوعية الغذائية الصحية.

واضاف الحمر ان مشاركة الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية مع فريق الانشطة التطوعية في بنك الطعام لتنفيذ هذه الحملة يأتي لتحفيز المبادرات الخلاقة وتعزيز بناء قاعدة علمية صلبة وخلق بيئة صحية تشجع على الابتكار.

وبين ان الحملة تعمل ايضا على توسيع نطاق الوعي العام بالعلوم وخلق بيئة تتيح ازدهار الابتكار وتعزيز القدرات البحثية والعمل على تحويل الافكار الجيدة الى واقع ملموس ما يعزز في النهاية نشر التوعية والثقافة الغذائية في الكويت.

واوضح ان الحملة تستهدف نشر ثقافة المحافظة على النعمة واعادة تدويرها بطريقة صحيحة كتخصيص حاويات لجمع الفائض من الطعام وتقديمه للطيور والحيوانات والعمل على تقديم الطعام الفائض للمحتاجين وهو ما يعد نوعا من انواع شكر النعم والمحافظة عليها.

وذكر ان بنك الطعام يسعى من خلال مشاركته مع الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية الى نشر الثقافة التوعوية في الحفاظ على النعمة والحد من مخلفات الاطعمة.

