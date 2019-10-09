وطن النهار

نظم عضو هيئة التدريس بقسم ادارة وتسويق في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت -الشدادية د. حسين علي، ندوة بعنوان ادارة الموارد البشرية والتي قدمتها مساعد مدير قسم التوظيف في ادارة الموارد البشرية للبنك الأهلي السيدة غالية الصالح، لاطلاع الطلبة على آلية العمل واجراءات التوظيف التي يتطلبها البنك الأهلي. بداية تطرق د. حسين علي عن هدف اقامة هذه الندوة والتي تعمل على تنويه الطلبة لأهمية الموارد البشرية ودورها كعامل رئيس في ادارة الأعمال، وكونها الملاذ الأول للغالبية بعد التخرج سواء كان عن طريق التقدم على وظيفة معينة أو ادارة لعمل أو مشروع خاص.

ومن جهتها شرحت ممثلة البنك الأهلي غالية الصالح للطلبة أساسيات التوظيف في البنك الأهلي سواء توظيف داخلي أو خارجي وكيفية تأهيليهم للعمل فيه.

