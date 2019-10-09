وطن النهار

أعلن وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي أمس الثلاثاء الانضمام للمنظمة الدولية لاتحاد الشرطة والحرس الوطني ذات الطابع العسكري.

وقال الرفاعي في تصريح لـ (كونا) انه شارك في وقت لاحق من أمس الثلاثاء والوفد المرافق له في اجتماع دوري للمنظمة في هولندا لحضور مراسم اعلان انضمام الكويت.

واكد اهمية انضمام الكويت للمنظمة الدولية العريقة بجانب 19 دولة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات في مجال حفظ الامن ومكافحة الارهاب وادارة الأزمات.

وبين الرفاعي ان الكويت تقدمت منذ اكثر من خمس سنوات بطلب الانضمام للمنظمة الدولية التي تضع شروطا وضوابط لقبول الجهة المتقدمة. موضحاً ان توجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد اسهمت في تحقيق جميع الاهداف والخطط الاستراتيجية التي اسفرت عن انضمام الكويت للمنظمة.

واشار الى (الخطة الاستراتيجية 2020) التي تتضمن تطوير الحرس الوطني بشتى المجالات من خلال التركيز على العنصر البشري وتطويره وامتلاك المنظومات الأمنية الحديثة ووضع الخطط العملياتية التي تبرز الاحترافية في ادارة أي ازمة عسكرية او امنية وتنظيم الاجراءات الواضحة في سرعة الاستجابة الى الكوارث الطبيعية والصناعية.